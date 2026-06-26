Tekirdağ'da husumetlisinin bıçakladığı belediye personeli öldü

Olay, dün akşam saatlerinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi.
Efe B. ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Samet Ş. arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında bıçaklanan Ş., ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ş., kurtarılamadı.
Polis tarafından yakalanan Efe B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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