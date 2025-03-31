HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tekirdağ'da jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu

Tekirdağ'da jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu

31.03.2025 16:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu

Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, G.G. ve S.A.’nın üst araması ile A.D.’nin ikametinde yapılan aramalarda 42 gram metamfetamin, 10 adet sentetik hap, 2 hassas terazi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Kapaklı Pınarça Mahallesi’nde E.A.’nın üst aramasında 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 46 adet fişek bulundu. Çorlu Çobançeşme Mahallesi’nde Y.G.’nin ikametinde yapılan aramada 1 adet tabanca, 3 adet şarjör ve 2 adet fişek ele geçirildi.
Ergene Velimeşe Mahallesi’nde C.Ç. ve İ.H.’nin üst aramasında 72 gram metamfetamin, yaklaşık 38 gram eroin ve 2 cep telefonu bulundu. Ayrıca, E.K.’nin üst aramasında 6 gram metamfetamin, ev ve iş yerinde yapılan aramada ise 1 adet dijital hassas terazi ve 2 adet payp ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı.

(İHA)Bu içerik kadir.gunduz tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Tekirdağ'da bıçaklı kavga ölümle sonuçlandıTekirdağ'da bıçaklı kavga ölümle sonuçlandı
Ordu'da kaza: 3'ü ağır 6 yaralı Ordu'da kaza: 3'ü ağır 6 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ uyuşturucu silah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Volkan Konak için skandal paylaşım!

Volkan Konak için skandal paylaşım!

Dakikalarca öldüresiye dövdüler! Sakarya'da tekel bayii savaş alanına döndü

Dakikalarca öldüresiye dövdüler! Sakarya'da tekel bayii savaş alanına döndü

Çok konuşulacak 'kayyum' iddiası! İsmini de verdi: "Avuçlarını ovuşturdu"

Çok konuşulacak 'kayyum' iddiası! İsmini de verdi: "Avuçlarını ovuşturdu"

Babası Erdoğan için, oğlu İmamoğlu Saraçhane'deydi!

Babası Erdoğan için, oğlu İmamoğlu Saraçhane'deydi!

Victor Osimhen'in transferini mahveden gerçek ortaya çıktı! Tam imzayı atacakken suya düştü...

Victor Osimhen'in transferini mahveden gerçek ortaya çıktı! Tam imzayı atacakken suya düştü...

'Altına hücum başladı' piyasalar şaşkın!

'Altına hücum başladı' piyasalar şaşkın!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.