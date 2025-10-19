HABER

Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu! 20 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli yakalandı.

Adreslerde, 1000 botoks ilacı, 3 tabanca, 2 av tüfeği, pompalı tüfek, 75 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 4 oyun konsolu, 95 şişe kaçak içki, 141 elektronik sigara, 1607 elektronik sigara yedek parçası, 2 projektör, sigara sarma makinesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 485 dolar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

