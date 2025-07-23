Tekirdağ'da kamyon ile otomobil çarpıştı! Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti

Gürhan Recep Tütüncü'nün kullandığı otomobil, Avrupa Otoyolu'nda yol çalışması yapılan kesimde ters yöne girdiği iddia edilen E.A'nın yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Tütüncü ile otomobilde bulunan Kamil Yücel, Mehmet Sakallı ve Tarık Bülbül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler, savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır