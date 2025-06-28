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Tekirdağ'da karaya oturan kuru yük gemisini kurtarma çalışmaları 4'üncü gününde

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturan Bahama bayraklı kuru yük gemisini 4’üncü günde de kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Tekirdağ'da karaya oturan kuru yük gemisini kurtarma çalışmaları 4'üncü gününde

Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Cezayir'e gitmekte olan Bahama bayraklı, 186 metre uzunluğundaki ANGY R isimli kuru yük gemisi, çarşamba günü saat 07.30 sıralarında Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Gaziköy Mahallesi açıklarında karaya oturdu.

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GEMİDE 22 PERSONEL BULUNUYOR

Kıyıdan 30 metre mesafede yaklaşık 7 metre derinlikte karaya oturduğu tespit edilen gemide 22 personelin bulunduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma uzmanları, gemiye çıkarak inceleme yaptı. Gemi, kendi imkanları ile kurtulamayınca, dün Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri tarafından kurtarılma çalışması başlatıldı.

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BÜYÜK RÖMORKÖR TALEBİ

Yapılan ilk çalışmalarda da gemi kurtarılamayınca bölgeye daha büyük römorkör talebinde bulunuldu. Büyük römorkörün de gelmesiyle yeniden kurtarma çalışmalarına başlanacak. Bu kez de kurtarma çalışmalarından sonuç alınamazsa gemideki yükün boşaltılacağı belirtildi.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Tekirdağ
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