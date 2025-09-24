HABER

Tekirdağ'da köprüden düşen şahıs hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde arkadaşıyla birlikte eski köprü üzerinde alkol alan bir kişi, dengesini kaybedip dereye düşmesi sonucu boğularak hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da köprüden düşen şahıs hayatını kaybetti

Olay, Saray ilçesi Vize yolu üzerindeki eski Ayaspaşa Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte köprü üzerinde alkol alan 46 yaşındaki F.Ö., dengesini kaybederek dereye düştü. F.Ö.’nün dereye düştüğünü gören arkadaşı durumu hemen polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, köprü altında F.Ö.’nün cansız bedeni ile karşılaştı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polislerin çalışması sonucu sudan çıkarılan F.Ö.’nün cansız bedeni Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

