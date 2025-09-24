Tekirdağ'da köprüden düşen şahıs hayatını kaybetti

Olay, Saray ilçesi Vize yolu üzerindeki eski Ayaspaşa Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte köprü üzerinde alkol alan 46 yaşındaki F.Ö., dengesini kaybederek dereye düştü. F.Ö.’nün dereye düştüğünü gören arkadaşı durumu hemen polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, köprü altında F.Ö.’nün cansız bedeni ile karşılaştı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polislerin çalışması sonucu sudan çıkarılan F.Ö.’nün cansız bedeni Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)