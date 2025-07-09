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Tekirdağ'da korkunç cinayet: 19 yaşındaki Bünyamin sokakta yürürken silahlı saldırıda öldü!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde korkunç bir cinayet işlendi. 19 yaşındaki Bünyamin Erbaş isimli bir genç gece saatlerinde sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Ermiş, kanlar içinde yere yığılırken şüphelilerin bulunduğu araç olay yerinden hızla uzaklaştı.

Tekirdağ'da korkunç cinayet: 19 yaşındaki Bünyamin sokakta yürürken silahlı saldırıda öldü!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan 19 yaşındaki Bünyamin Ermiş, hayatını kaybetti.

Çorlu ilçesi Silahtarağa Mahallesi Dicle Sokak'taki evinin yakınında yürüyen Bünyamin Ermiş, gece saatlerinde silahlı saldırıya uğradı.

Otomobilden açılan ateşte vücuduna kurşunlar isabet eden Ermiş, kanlar içinde yere yığıldı. Otomobil hızla uzaklaşırken, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ermiş kurtarılamadı.

Polis mahalle ve hastanede önlem aldı. Hastanede kalabalık artınca Tekirdağ'dan Çorlu'ya takviye çevik kuvvet polisleri sevk edildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, ayrıca Ermiş'i öldürdüğü iddia edilen 2 şüphelinin oturduğu bölgede önlem alındı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Tekirdağ Çorlu
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