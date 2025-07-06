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Tekirdağ’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 MIJ 239 plakalı motosiklet ile 59 SA plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosikletteki bir kişi yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALANAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ motosiklet kazası
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