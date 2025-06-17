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Tekirdağ’da narkotik operasyonlarda 9 kişi tutuklandı

Tekirdağ genelinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi. 9 kişi tutuklandı.

Tekirdağ’da narkotik operasyonlarda 9 kişi tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 09-16 Haziran 2025 tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar yürütüldü.

Yapılan operasyonlarda toplam 1 kilogram 55 gram çeşitli uyuşturucu madde, 5 bin 487 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ile birlikte 14 bin 300 TL ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla ilgili sürdürülen çalışmalar çerçevesinde bu hafta içinde 9 şüpheli şahıs tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

(İHA)

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Tekirdağ
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