Tekirdağ'da perakende balık satış yerlerine denetim

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında perakende balık satış noktalarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da perakende balık satış yerlerine denetim

Denetimlerde, satışa sunulan su ürünlerinin yasal avlanma boylarına uygunluğu, ürünlerin tazelik durumu, hijyen şartları, etiket ve menşei bilgileri ile muhafaza şartları titizlikle kontrol edildi. Ekipler, özellikle tüketici sağlığını doğrudan ilgilendiren soğuk zincir kurallarına uyulup uyulmadığına dikkat ederken, av yasağı kapsamında bulunan türlerin satışının yapılıp yapılmadığı da incelendi.

Yapılan kontroller sırasında işletme sahiplerine mevzuat hakkında bilgilendirme yapılırken, eksikliği bulunan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı. Kurallara aykırı durumların tespit edilmesi halinde ise idari işlem uygulanacağı hatırlatıldı. Yetkililer, denetimlerin hem halk sağlığının korunması hem de su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından aralıksız devam edeceğini vurguladı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

