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Tekirdağ'da poyraz etkili oldu! Deniz ulaşımı olumsuz etkilendi

Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Tekirdağ'da poyraz etkili oldu! Deniz ulaşımı olumsuz etkilendi

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın küçük tekne balıkçılarını da olumsuz etkilediğini söyledi.

Balıkçıların bugün de denize açılamadığını aktaran Pehlivanoğlu, poyrazın etkisinin çarşamba günü sona ermesini beklediklerini belirtti.

Pehlivanoğlu, poyrazın dinmesinin ardından küçük tekne balıkçılarının Marmara Denizi'nde istavrit, menekşe ve mezgit için ağ atacağını dile getirdi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ poyraz
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