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Tekirdağ'da poyraz sahile kırmızı yosun taşıdı

Tekirdağ'da 4 gündür etkili olan poyraz nedeniyle sahilin bazı bölümleri kırmızı yosunla kaplandı.

Tekirdağ'da poyraz sahile kırmızı yosun taşıdı

Şiddetli rüzgarla oluşan dalgalar, kıyıya yosunların yanı sıra çeşitli atıkları da sürükledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, kuvvetli rüzgarın kıyıya doğal yollarla yosun topladığını söyledi.

Yosunların çevre kirliliğinden kaynaklanmadığını belirten Tecer, "Kıyılarda biriken yosunların kötü koku dışında olumsuz etkisi olmaz. Şiddetli rüzgarlar oldukça bu görebileceğimiz bir durum. Vatandaşlarımızın endişelenmesini gerektirecek bir durum söz konusu değil." dedi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da poyrazın etkisiyle zaman zaman bu tür manzaralarla karşılaştıklarını dile getirdi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ yosun
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