Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu

Tekirdağ'da gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanak yağış, akşam saatlerinde şiddetini arttı. Özellikle ana arterlerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, bazı bölgelerde kısa süreli aksamalar yaşandı.

METEOROLOJİ VATANDAŞLARI UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, kentte hava sıcaklığının 15 derece olarak ölçüldüğü belirtilerek sağanak yağışın gece boyunca etkisini sürdüreceği ifade edildi. Açıklamada, vatandaşların ani su baskınları, görüş mesafesinin azalması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Kentte yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini azaltmasının beklendiği, gün içerisinde ise yer yer hafif yağışların görülebileceği kaydedildi.

(İHA)

