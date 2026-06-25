Tekirdağ’da seyir halindeki motosiklet alev alev yandı

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Malkara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki motosiklette henüz kesin nedeni belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler motosikleti sararken, sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, motosiklet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İlk değerlendirmelere göre yangının, benzin hortumunda meydana gelen kaçak nedeniyle sızan yakıtın sıcak motor bloğu üzerine dökülerek tutuşması sonucu çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır