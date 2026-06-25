HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ’da seyir halindeki motosiklet alev alev yandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Malkara yolu üzerinde seyir halindeyken alev alan motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ’da seyir halindeki motosiklet alev alev yandı

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Malkara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki motosiklette henüz kesin nedeni belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler motosikleti sararken, sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, motosiklet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İlk değerlendirmelere göre yangının, benzin hortumunda meydana gelen kaçak nedeniyle sızan yakıtın sıcak motor bloğu üzerine dökülerek tutuşması sonucu çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
‘Mutlu Bebekler Mutlu Anneler’ araştırması: Anneler en çok anlaşılmak istiyor‘Mutlu Bebekler Mutlu Anneler’ araştırması: Anneler en çok anlaşılmak istiyor
Rasim Arı ve Mesut Özarslan AK Parti'de! Erdoğan partilileri uyardı: "Bazı arkadaşlarımız da bu ters akıntıya kapılıyor"Rasim Arı ve Mesut Özarslan AK Parti'de! Erdoğan partilileri uyardı: "Bazı arkadaşlarımız da bu ters akıntıya kapılıyor"

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem!

Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem!

Venezuela'da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi

Venezuela'da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi

C Grubu'nda perde kapandı! Brezilya İskoçya'yı farka boğdu

C Grubu'nda perde kapandı! Brezilya İskoçya'yı farka boğdu

İlk cinsel deneyim itirafıyla uzun süre konuşulmuştu! Nazlı Bulum evlendi

İlk cinsel deneyim itirafıyla uzun süre konuşulmuştu! Nazlı Bulum evlendi

12. Yargı Paketi komisyondan geçti! 'IBAN mağdurları' düzenlemesi

12. Yargı Paketi komisyondan geçti! 'IBAN mağdurları' düzenlemesi

Aylık 20 bin TL'ye dayandı: İstanbul'da otopark fiyatları uçtu

Aylık 20 bin TL'ye dayandı: İstanbul'da otopark fiyatları uçtu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.