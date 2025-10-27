HABER

Tekirdağ'da şiddetli yağış sokakları göle çevirdi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede şiddetini artırarak sokakları göle çevirdi.

İlçede aniden bastıran yağmur trafikte aksamalara neden olurken, vatandaşlar sağanaktan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Bazı vatandaşlar oluşan su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşarken, bazıları ise kafelere sığınarak korunmaya çalıştı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bir vatandaş, "Çok ıslandık, yağmur çok yağıyor. Bereket yağıyor. Yanımıza şemsiye de almadık, çok ıslandım" dedi.

ARALIKLARA DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, sağanak yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

(İHA)

27 Ekim 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
