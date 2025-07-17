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Tekirdağ’da silahlı saldırı kamerada! Arabadan indi, kurşun yağdırıp kaçtı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan tartışma sonrası silahla vurulan şahıs yaralandı. Geldiği araçla olay yerinden kaçan şüpheli S.U. ise Asayiş Büro Amirliği ekiplerince tabancayla birlikte yakalandı.

Tekirdağ’da silahlı saldırı kamerada! Arabadan indi, kurşun yağdırıp kaçtı

Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Arpalık Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle S.U. ile B.C. arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra otomobilden inen S.U., yolda yürüyen B.C.’ye ateş açtı.

Tekirdağ’da silahlı saldırı kamerada! Arabadan indi, kurşun yağdırıp kaçtı 1

YARALI KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Karnı ve kalçasına isabet eden kurşunlarla yaralanan B.C., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tekirdağ’da silahlı saldırı kamerada! Arabadan indi, kurşun yağdırıp kaçtı 2

Geldiği araçla olay yerinden kaçan şüpheli S.U. ise Asayiş Büro Amirliği ekiplerince tabancayla birlikte yakalandı.

Tekirdağ’da silahlı saldırı kamerada! Arabadan indi, kurşun yağdırıp kaçtı 3

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tekirdağ’da silahlı saldırı kamerada! Arabadan indi, kurşun yağdırıp kaçtı 4

(İHA)

17 Temmuz 2025
17 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Tekirdağ saldırı
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