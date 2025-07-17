Tekirdağ’da silahlı saldırı kamerada! Arabadan indi, kurşun yağdırıp kaçtı

Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Arpalık Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle S.U. ile B.C. arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra otomobilden inen S.U., yolda yürüyen B.C.’ye ateş açtı.

YARALI KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Karnı ve kalçasına isabet eden kurşunlarla yaralanan B.C., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Geldiği araçla olay yerinden kaçan şüpheli S.U. ise Asayiş Büro Amirliği ekiplerince tabancayla birlikte yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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