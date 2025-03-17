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Tekirdağ'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı, 5 şüpheli tutuklandı

17.03.2025 16:23
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde motosikletten açılan ateş sonucu bir kişi ağır yaralandı, 5 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı, 5 şüpheli tutuklandı

Yıldızkent Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'nde araç içerisinde bekleyen D.B'ye motosikletle yaklaşan bir kişi ateş ederek kaçtı.

Açılan ateş sonucu D.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralı D.B. ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan D.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheli A.E. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin ifadesinden yola çıkan polis ekipleri A.B.B, N.A, F.K. ve U.D'yi de yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Tekirdağ
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