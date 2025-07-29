HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ’da susuzluk isyanı! Ellerinde bidonlarla sokağa döküldüler

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde günlerdir süren su kesintileri vatandaşları isyan ettirdi. Özellikle Kumbağ Mahallesi’nde ellerinde bidonlarla sokağa çıkan vatandaşlar, cadde üzerinde yürüyerek duruma tepki gösterdi.

Tekirdağ’da susuzluk isyanı! Ellerinde bidonlarla sokağa döküldüler

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi’nde su kesintilerine tepki gösteren vatandaşlar, gece ana cadde üzerinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Tekirdağ’da susuzluk isyanı! Ellerinde bidonlarla sokağa döküldüler 1

Ellerinde bidonlarla sesler çıkararak yürüyen vatandaşlar, yaşadıkları durumu protesto etti. Bir mahalle sakini, "Sabahtan beri bir damla su yok. Böyle yönetim mi olur? Belediye ne iş yapıyor? Küçücük çocuklar perişan. Temizlik yok, yemek yok, tuvalet yok. Bidonla eylem yapıyoruz artık" diyerek tepkisini dile getirdi.

Tekirdağ’da susuzluk isyanı! Ellerinde bidonlarla sokağa döküldüler 2

ÇEŞMELERE AKIN ETTİLER

Su kesintisinden etkilenen bir diğer nokta ise Süleymanpaşa’nın Çınarlı Mahallesi oldu. Mahalledeki çeşmelerin önünde uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar gece boyunca sırayla bidonlarını doldurmaya çalıştı. Çeşme başında bekleyen bir vatandaş, "Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Öğlenden beri su yok. İçme suyunu buluruz belki ama temizlik için ne yapacağız? Küçük çocuğu olanlar ne yapsın? Belediye çalışmıyor, sıfır" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ’da susuzluk isyanı! Ellerinde bidonlarla sokağa döküldüler 3
Şehirde su kesintilerinin yaygınlaşmasıyla sosyal medyada da tepkiler büyürken, vatandaşlar 1990’lı yıllarda yaşanan su sıkıntısına benzer bir tabloyla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdiler. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karabük'te yeni orman yangını çıktı: Cehennemi aratmayan görüntüler... Karabük'te yeni orman yangını çıktı: Cehennemi aratmayan görüntüler...
Adana'da aile katliamı... Gözü dönmüş baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: "Sen beni tesadüfen gördün..."Adana'da aile katliamı... Gözü dönmüş baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: "Sen beni tesadüfen gördün..."

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ su
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tiryakilere kötü haber! 25 gün içinde sigaraya ikinci zam

Tiryakilere kötü haber! 25 gün içinde sigaraya ikinci zam

G.Saray'da Lazio maçı öncesi imza şovu var!

G.Saray'da Lazio maçı öncesi imza şovu var!

Trump 12 gün süre vermişti! Rusya'dan cevap geldi, 'savaş' çıkışı

Trump 12 gün süre vermişti! Rusya'dan cevap geldi, 'savaş' çıkışı

Adana'da aile katliamı... Gözü dönmüş baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: "Sen beni tesadüfen gördün..."

Adana'da aile katliamı... Gözü dönmüş baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: "Sen beni tesadüfen gördün..."

Müjdeyi Meteoroloji verdi! Tarih verildi: Kavurucu sıcaklar gidiyor

Müjdeyi Meteoroloji verdi! Tarih verildi: Kavurucu sıcaklar gidiyor

Kırmızı bültenle aranıyordu! Daltonlar silahlı suç örgütü üyesi Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! Daltonlar silahlı suç örgütü üyesi Türkiye'ye getirildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.