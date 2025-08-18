HABER

Tekirdağ'da temmuz ayında 3 bin 620 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tekirdağ'da 2025 yılı Temmuz ayında 3 bin 620 konut satıldı.

Tekirdağ'da temmuz ayında 3 bin 620 konut satıldı

TÜİK'in açıkladığı konut satış istatistiklerine göre Türkiye genelinde Temmuz ayında konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 artarak 142 bin 858 olarak gerçekleşti. Satış sayısının en yüksek olduğu iller 23 bin 152 ile İstanbul, 12 bin 491 ile Ankara ve 7 bin 815 ile İzmir olurken, en az satış yapılan iller ise 58 ile Ardahan, 93 ile Bayburt ve 103 ile Hakkari oldu.

Tekirdağ'da Temmuz ayında ipotekli satış sayısı 595 olarak kaydedildi. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,3 artışla 18 bin 425'e yükseldi ve toplam satışlar içindeki payı yüzde 12,9 oldu. Ocak-Temmuz döneminde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93,2 artışla 121 bin 515'e çıktı.

Diğer satış türleri kapsamında ise Tekirdağ'da 3 bin 25 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde diğer satışlar Temmuz ayında yüzde 7,6 artışla 124 bin 433 olarak gerçekleşirken, bu satışların toplam içindeki payı yüzde 87,1 oldu. Ocak-Temmuz döneminde ise diğer satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1 artışla 713 bin 236'ya ulaştı.

Tekirdağ'da Temmuz ayındaki toplam satışların 1 bin 426'sı ilk satış, 2 bin 194'ü ise ikinci el satışlardan oluştu. Türkiye genelinde ise 142 bin 858 konut satışının 43 bin 984'ü ilk, 98 bin 874'ü ise ikinci el satış olarak kayıtlara geçti.

