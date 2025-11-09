HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ’da torbacılara geçit yok: 4 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen projeli operasyonda 4 şüpheli tutuklanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ve sentetik hap ele geçirildi.

Tekirdağ’da torbacılara geçit yok: 4 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 Kasım 2025 tarihinde Çorlu ilçesi Hıdırağa (Kore) Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekât ve narkotim unsurlarının da katılımıyla iki farklı adrese yapılan baskınlarda torbacı olarak tabir edilen şahıslar gözaltına alındı.
Operasyonda, 18 parça halinde 30,66 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 21,60 gram eroin, 3,75 gram A-M maddesi, yaklaşık 1 kilogram bonzai üretiminde kullanılabilecek kimyasal madde, 42 gram aseton, 9 bin 589 adet sentetik ecza hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 800 TL ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 14 içici hakkında yasal işlem yapılırken, 4 şüpheli şahıs "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşların desteğiyle özellikle Çorlu Hıdırağa ve Süleymanpaşa Aydoğdu mahallelerinin torbacılardan temizlenmesi için kararlılıkla çalışmaların sürdüğünü bildirdi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İhtiyar delikanlılar pistte gençlere taş çıkardıİhtiyar delikanlılar pistte gençlere taş çıkardı
Nevşehir’de bahçe temizliği facia ile sonuçlandıNevşehir’de bahçe temizliği facia ile sonuçlandı

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Milyonların maaş tablosu burada!

Milyonların maaş tablosu burada!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.