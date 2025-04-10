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Tekirdağ'da trafik kazası! 3 yaralı

Tekidağ'da Çorlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası! 3 yaralı

Kaza, öğleden sonra Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Gülbeyaz B.'nin kullandığı CC 8023 AX Bulgaristan plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarparak durdu. Kazada, sürücü Aylin B. ile araçta bulunan Gülbeyaz B ve Yurdagül E., yaralandı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Aylin B., ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tekirdağ
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