Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! Yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 3 adrese yapılan operasyonda, 352 gram sentetik uyuşturucu, 288 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 3 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 480 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır