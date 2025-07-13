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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! Yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! Yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 3 adrese yapılan operasyonda, 352 gram sentetik uyuşturucu, 288 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 3 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 480 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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