Tekirdağ'da yük gemisi karaya oturdu

Libya'dan Tekirdağ'a yük almak üzere seyir halinde bulunan Palau bayraklı "White Lina" isimli gemi, lodos nedeniyle sürüklenerek Santos Plajı önünde karaya oturdu.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Gemi personelinin talep etmesi halinde ekipler tarafından tahliye edilebileceği bildirildi.

Yetkililer, geminin kurtarılması için hava koşullarının elverişli hale gelmesini beklediklerini, rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından çalışmaların başlatılacağını belirtti.Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır