Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası! 7 araç birbirine girdi

Kaza, akşam saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy mevkisinde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen 7 araç, peş peşe çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Zincirleme kazada yaralanan 1 kişi, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik bir süre aksarken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından yol, ulaşıma tekrar açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır