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Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası! 7 araç birbirine girdi

Tekirdağ'da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası! 7 araç birbirine girdi

Kaza, akşam saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy mevkisinde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen 7 araç, peş peşe çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Zincirleme kazada yaralanan 1 kişi, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik bir süre aksarken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından yol, ulaşıma tekrar açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
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