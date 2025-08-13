HABER

Tekirdağ'daki Yazır Göleti'nin su seviyesi kuraklığın etkisiyle yüzde 4'e düştü

Tekirdağ'da Yazır Göleti'nde kuraklığın etkisiyle su çekilmesi sürüyor.

Tekirdağ'daki Yazır Göleti'nin su seviyesi kuraklığın etkisiyle yüzde 4'e düştü

Kentte yaşanan kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle baraj ve göletlerdeki su seviyesi azaldı.

Yazır Göleti'nde yüzde 4'e gerileyen su seviyesi nedeniyle balıklar yaşam mücadelesi veriyor.

Tarımsal sulama amacıyla kullanılan gölette suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar oluştu.

Su çekilmesiyle ortaya çıkan alanlarda otlar ve çamur tabakası dikkati çekiyor.

Daha önce de aşırı sıcaklık nedeniyle kuruyan Muratlı ilçesindeki Yeşilsırt Göleti'nde oksijensiz kalan balıklar telef olmuştu.

Aynı bölgede Bıyıkali Göleti'nin de su seviyesi yüzde 5'e kadar düşmüştü. (AA)

Tekirdağ
