Tekirdağ Hava Durumu! 01 Mart Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 1 Mart 2026 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli atmosferle başlıyor. Gündüz sıcaklık 10-12 derece, sabah 7 derece, akşam ise 11 derece bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden hafif esecek. Nem oranı %70-88 arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri için uygun sıcaklık, hafif kıyafetlerle değerlendirilebilir. Güneşli günlerde dışarıda zaman geçirmek keyifli olacak.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 1 Mart 2026 Pazar günü, Tekirdağ'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 - 12 derece civarında bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 7 derece olacak. Akşam saatlerinde ise 11 dereceye çıkması tahmin ediliyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 8 - 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı %70 - %88 arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:44, gün batımı saati ise 18:59.

Önümüzdeki günlerde de Tekirdağ'da hava durumu genel olarak açık ve güneşli olmaya devam edecek. 2 Mart Pazartesi günü sıcaklık 13 - 14 derece civarında olacak. 3 Mart Salı günü ise 14 - 15 derece bekleniyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğu yönlerinden esecek. Nem oranı %70 - %80 arasında değişim gösterecek. Gün doğumu ve batımı saatleri günlere göre farklılık gösterecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır. Rüzgar zaman zaman artabileceğinden, uygun kıyafetler tercih edebilirsiniz. Güneşli hava, dışarıda vakit geçirmek için ideal koşullar sunuyor.

