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Tekirdağ Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da hava durumu, bugün rüzgarlı ve sıcak geçiyor. Gündüz sıcaklık 33-34 dereceyi bulurken, gece bu değer 19-20 dereceye düşüyor. Nem oranı yüzde 59 olarak kaydediliyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkat etmesi gereken şartlar mevcut. Önümüzdeki günlerde hava serinleyecek. 2 Temmuz'dan itibaren sıcaklık 28-29 derece civarında seyredecek. Havanın durumuna göre uygun giysi ve su tüketimi öneriliyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Tekirdağ'daki hava durumu bugün oldukça sıcak. Rüzgarlı bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 33 - 34 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 19 - 20 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Hızı saatte 15 kilometre. Nem oranı ise yaklaşık %59. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum yaratıyor.

Önümüzdeki günlerde hava biraz daha serinleyecek. 2 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 28 - 29 derece olacak. 3 Temmuz Cuma günü de sıcaklık benzer seviyelerde kalacak. 4 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 19 - 20 dereceye düşecek. Bu serinleme, sıcak havadan bunalanlar için rahatlatıcı bir durummuş gibi görünüyor.

Bugün için bazı önlemler almak önemli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmalı. Bol su içmek de gerekli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Rüzgarlı havaya dikkat edilmeli. Açık alanlarda uçabilecek eşyalar sabitlenmeli. Önümüzdeki günlerde uygun kıyafet seçimi yapmak faydalı olacaktır. Planlama da ihmal edilmemeli.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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