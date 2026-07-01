Tekirdağ Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'daki hava durumu bugün oldukça sıcak. Rüzgarlı bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 33 - 34 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 19 - 20 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Hızı saatte 15 kilometre. Nem oranı ise yaklaşık %59. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum yaratıyor.

Önümüzdeki günlerde hava biraz daha serinleyecek. 2 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 28 - 29 derece olacak. 3 Temmuz Cuma günü de sıcaklık benzer seviyelerde kalacak. 4 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 19 - 20 dereceye düşecek. Bu serinleme, sıcak havadan bunalanlar için rahatlatıcı bir durummuş gibi görünüyor.

Bugün için bazı önlemler almak önemli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmalı. Bol su içmek de gerekli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Rüzgarlı havaya dikkat edilmeli. Açık alanlarda uçabilecek eşyalar sabitlenmeli. Önümüzdeki günlerde uygun kıyafet seçimi yapmak faydalı olacaktır. Planlama da ihmal edilmemeli.