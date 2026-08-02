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Tekirdağ Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da hava durumu 2 Ağustos 2026 Pazar günü oldukça keyifli geçecek. Güneşli bir gün bekleniyor, hava sıcaklığı 30 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 21-22 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan esecek ve saatte yaklaşık 20 km hız yapacak. Nem oranı ise %60-70 arasında olacak. Bu ideal hava koşulları, açık hava etkinlikleri gerçekleştirmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Tekirdağ'da 2 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu keyifli. Hava sıcaklığı gün boyunca yaklaşık 30 derece olacak. Hava güneşli. Gece saatlerinde sıcaklık 21 - 22 derece arasında seyredecek. Rüzgar saatte yaklaşık 20 km hızla esecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden gelecek. Nem oranı %60 - 70 civarında. Bu güzel hava koşulları açık hava etkinlikleri için idealdir.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu güneşli ve sıcak kalacak. 3 Ağustos Pazartesi günü, hava sıcaklığı 30 derece olacak. Hava yine güneşli olacak. 4 Ağustos Salı günü sıcaklık 31 - 32 derece arasında seyredecek. 5 Ağustos Çarşamba günü ise sıcaklık 32 - 33 dereceye çıkacak. Hava bu gün de güneşli olacak. Sıcak hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak aşırı sıcaklardan korunmak için önlemler almak önemlidir.

Açık hava etkinlikleri planlayanlar bol su içmeli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde doğrudan güneşe maruz kalmamaya dikkat edilmelidir. Bu saatler 10:00 - 16:00 arasındadır. Ayrıca güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalıdır. Şapka takmak da koruma sağlar. Bu önlemler sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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