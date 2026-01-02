Tekirdağ Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Ocak 2026 Cuma günü, Tekirdağ'da hava durumu ılımandır. Hava sıcaklıkları 11 ile 21 derece arasında değişecek. Nem oranı %93.65 civarındadır. Rüzgar hızı 13 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:21:58’dir. Gün batımı ise 18:26:17 olarak hesaplanmıştır.

Hava durumu, Tekirdağ’da dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygundur. Sabah ve öğle saatlerinde sıcaklık 15 ile 21 derece arasında olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sağlar. Nem oranının yüksek olması, havayı nemli hissettirebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde ılıman kalacaktır. 3 Ocak Cumartesi günü, hava sıcaklıkları 11 ile 21 derece aralığında olması bekleniyor. 4 Ocak Pazar günü, sıcaklıkların 12 ile 22 derece arasında değişmesi tahmin ediliyor. 5 Ocak Pazartesi günü ise sıcaklık 10 ile 20 derece arasında olacağı öngörülüyor.

Ilıman hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde daha nemli bir hava hissedilebilir. Dışarı çıkarken hafif bir ceket giyinmek, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

Hava koşulları ılımandır ve sabah-akşam serinlik hissi yaratabilir. Sabahları dışarıya çıkarken hafif bir ceket giymek, faydalı olacaktır. Günün ilerleyen saatlerinde, bu katmanı rahatça çıkarabilirsiniz.

Tekirdağ'da, 2 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu dışarıda vakit geçirmek için uygundur. Önümüzdeki günlerde benzer ılıman hava koşulları bekleniyor. Nem oranının yüksek olabileceğini göz önünde bulundurarak uygun kıyafetler seçmeniz faydalı olacaktır.