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Tekirdağ Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da hava durumu, 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 30 dereceye kadar yükselecek, gece ise 20 derece civarında seyredecek. Rüzgar hızı 18 km/saat olarak bekleniyor. Nem oranı %65 oranında olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar devam edecek. Özellikle öğle saatlerinde dikkati elden bırakmamak, gölgelik alanlarda kalmak ve bol su içmek cilt sağlığını korumak açısından önem taşıyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 3 Ağustos 2026 Pazartesi, Tekirdağ'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 20 derece civarında olacak. Rüzgar hızı 18 km/saat civarında tahmin ediliyor. Nem oranı ise %65 olacak. Tekirdağ'da hava durumu bu nedenle sıcak ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 4 Ağustos Salı günü 31 derece civarı bekleniyor. 5 Ağustos Çarşamba günü ise sıcaklık 32 dereceye çıkacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 21 ile 22 derece arasında olacak. Rüzgar hızı yine 18 km/saat civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %65 olacak. Tekirdağ'da hava sıcak ve güneşli devam edecek.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler gölgelik alanlarda kalmalı. Bol su içmeli ve hafif kıyafetler tercih etmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bu önlemler cilt sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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