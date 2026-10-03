HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ Hava Durumu! 03 Ekim Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugünkü Tekirdağ hava durumu değişken bir seyir izliyor. Sıcaklık 19 derece civarında seyrederken, zaman zaman hafif yağışlar meydana geliyor. Dışarıda vakit geçireceklerin şemsiye veya yağmurluk bulundurması önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde hava daha stabil hale gelecek. 4 ve 5 Ekim tarihlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Tekirdağ’da ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak gerekiyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 03 Ekim Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugünkü Tekirdağ hava durumu, 3 Ekim Cumartesi itibarıyla değişken. Şehrin genel atmosferi, 19 derece civarında. Hava bulutlu. Zaman zaman hafif yağışlar meydana geliyor. Dışarıda vakit geçirecek olanlar bunu dikkate almalı. “Bugünkü hava nasıl?” sorusunu sormak faydalı. Tekirdağ'ın iklimi, mevsim geçişleriyle etkileniyor. Anlık hava tahminlerine dikkat etmek önemli.

Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Öğle saatlerine yaklaşırken sıcaklık 20 dereceye yükselebilir. İlerleyen saatlerde yağışlar bekleniyor. Akşamüstü hava şartları etkilenebilir. Dışarıda uzun süre kalmayı düşünenler, bir şemsiye ya da yağmurluk bulundurmalı. Doğal alanlarda yürüyüş yapacak olanlar dikkatli olmalı. Kaygan zemin tehlikesi göz önünde bulundurulmalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, daha stabil bir seyir izleyebilir. 4 ve 5 Ekim tarihlerinde sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında değişecek. Hava daha az bulutlu olacak. Güneşin kendisini gösterdiği günlerde dışarıda vakit geçirmek keyifli olacak. Ancak, hafta ortasına doğru yeniden yağışlar bekleniyor. Bu durum bahar aylarında daha sık görülüyor. Haftanın ilerleyen günlerine hazırlıklı olmak önemli.

Tekirdağ’da yaşayanlar ani hava değişikliklerine dikkat etmeli. Havanın birden soğuması veya ısınması sağlığı etkileyebilir. Hava durumu tahminlerini takip etmek faydalı. Uygun kıyafetleri seçmek vücut direncini artırmak açısından önemli. Dışarıda vakit geçirirken ani rüzgar değişimlerine karşı duyarlı olunmalı. Hava koşullarına hazırlıklı olmak şehir yaşamında önem taşır.

Bugünkü Tekirdağ hava durumu, sıcaklık ve hava şartları açısından hafif dalgalı. Dışarıda geçireceğiniz zamanlar için planlarınızı güncelleyebilirsiniz. Sıcaklıklar yükseliyor ama birkaç gün içinde bulutlu ve yağışlı hava etkili olabilir. Anlık hava durumu değişimleri için dikkatli olursanız, Tekirdağ'da keyifli bir hafta geçirebilirsiniz.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sarıyer’de hareketli anlar! Park halindeki 6 araca çarptıSarıyer’de hareketli anlar! Park halindeki 6 araca çarptı
ABD Başkanı Trump: "Erdoğan yakın arkadaşım"ABD Başkanı Trump: "Erdoğan yakın arkadaşım"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Anne, baba ve 5 yaşındaki çocukları 2. kattan atladı

Anne, baba ve 5 yaşındaki çocukları 2. kattan atladı

Bülent Tezcan'ı bacağından silahla yaralamıştı! Evinde ölü bulundu

Bülent Tezcan'ı bacağından silahla yaralamıştı! Evinde ölü bulundu

Milli Takımımız Belçika'da kayıp! Uluslar Ligi'nde dağıldık

Milli Takımımız Belçika'da kayıp! Uluslar Ligi'nde dağıldık

Süper minisiyle şov yaptı! Bakan bir daha baktı

Süper minisiyle şov yaptı! Bakan bir daha baktı

Kredi kartlarında asgari ödeme tutarı limit eşiği yükseltildi

Kredi kartlarında asgari ödeme tutarı limit eşiği yükseltildi

ŞOK'a Columbia saat geliyor! 3 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia saat geliyor! 3 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.