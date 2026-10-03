Tekirdağ Hava Durumu! 03 Ekim Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugünkü Tekirdağ hava durumu, 3 Ekim Cumartesi itibarıyla değişken. Şehrin genel atmosferi, 19 derece civarında. Hava bulutlu. Zaman zaman hafif yağışlar meydana geliyor. Dışarıda vakit geçirecek olanlar bunu dikkate almalı. “Bugünkü hava nasıl?” sorusunu sormak faydalı. Tekirdağ'ın iklimi, mevsim geçişleriyle etkileniyor. Anlık hava tahminlerine dikkat etmek önemli.

Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Öğle saatlerine yaklaşırken sıcaklık 20 dereceye yükselebilir. İlerleyen saatlerde yağışlar bekleniyor. Akşamüstü hava şartları etkilenebilir. Dışarıda uzun süre kalmayı düşünenler, bir şemsiye ya da yağmurluk bulundurmalı. Doğal alanlarda yürüyüş yapacak olanlar dikkatli olmalı. Kaygan zemin tehlikesi göz önünde bulundurulmalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, daha stabil bir seyir izleyebilir. 4 ve 5 Ekim tarihlerinde sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında değişecek. Hava daha az bulutlu olacak. Güneşin kendisini gösterdiği günlerde dışarıda vakit geçirmek keyifli olacak. Ancak, hafta ortasına doğru yeniden yağışlar bekleniyor. Bu durum bahar aylarında daha sık görülüyor. Haftanın ilerleyen günlerine hazırlıklı olmak önemli.

Tekirdağ’da yaşayanlar ani hava değişikliklerine dikkat etmeli. Havanın birden soğuması veya ısınması sağlığı etkileyebilir. Hava durumu tahminlerini takip etmek faydalı. Uygun kıyafetleri seçmek vücut direncini artırmak açısından önemli. Dışarıda vakit geçirirken ani rüzgar değişimlerine karşı duyarlı olunmalı. Hava koşullarına hazırlıklı olmak şehir yaşamında önem taşır.

Bugünkü Tekirdağ hava durumu, sıcaklık ve hava şartları açısından hafif dalgalı. Dışarıda geçireceğiniz zamanlar için planlarınızı güncelleyebilirsiniz. Sıcaklıklar yükseliyor ama birkaç gün içinde bulutlu ve yağışlı hava etkili olabilir. Anlık hava durumu değişimleri için dikkatli olursanız, Tekirdağ'da keyifli bir hafta geçirebilirsiniz.