Tekirdağ Hava Durumu! 03 Mart Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 3 Mart 2026 tarihinde hava durumu kapalı ve serin. Sıcaklık 6 ile 12 derece arasında değişirken, yüksek nem oranı astım ve alerji rahatsızlığı olanlar için tehlike oluşturuyor. Dışarı çıkmadan önce su geçirmez giysilerin yanı sıra uygun ayakkabılar kullanmak da önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Hava koşullarına uygun giyinmek, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenizi sağlar.

Tekirdağ Hava Durumu! 03 Mart Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 3 Mart 2026 Salı günü, Tekirdağ'da hava kapalı. Hava serin. Sıcaklık 6 ile 12 derece arasında değişiyor. Nem oranı yüksek. Astım ve alerji rahatsızlığı olanların dikkatli olmaları faydalı. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek gerekli. Uygun ayakkabılar kullanmak da önemli. Bu, olası rahatsızlıkların önüne geçebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 4 Mart Çarşamba günü, hava açık olacak. Sıcaklıklar 5 ile 11 derece arasında seyredecek. 5 Mart Perşembe günü, hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 4 ile 10 derece arasında olacak. 6 Mart Cuma günü, hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 5 ile 13 derece arasında değişecek. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de faydalı olacaktır. Bu, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olur.

