Tekirdağ Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Ocak 2026 Cumartesi, Tekirdağ'da hava durumu hafif yağmurlu ve kapalı. Sıcaklık en düşük 5°C, en yüksek ise 13°C olacak. Nem oranı %85 civarındadır. Rüzgar hızı 4.3 km/s olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:25’tir. Gün batımı ise 18:30 olarak hesaplanmıştır.

Bu tür hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin su geçirmez giysiler tercih etmesi faydalıdır. Uygun ayakkabılar giymek de önemlidir. Nem oranı yüksek olduğu için, astım veya alerji gibi rahatsızlığı olanların dikkatli olması önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu 4 Ocak Pazar günü kapalı. 5 Ocak Pazartesi günü ise hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık en düşük 11°C, en yüksek 15°C arasında değişecek. Bu dönemde uygun giyinmek gerekmektedir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler kullanmak olası rahatsızlıkların önüne geçebilir.

3 Ocak 2026 Cumartesi günü Tekirdağ'da hafif yağmurlu ve kapalı bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Dışarı çıkarken hava durumuna uygun hazırlık yapmak önemlidir. Bu, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.