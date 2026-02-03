Tekirdağ Hava Durumu! 03 Şubat Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 3 Şubat 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve sisli olacak. Gün içinde sıcaklıklar 0 ile 5 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 2.4 kilometre civarında. Gün doğumu saati 08:20. Gün batımı ise 18:30 olarak bekleniyor.

Bu soğuk ve sisli hava, özellikle sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesinin azalmasına neden olabilir. Sürücüler ve yayalar dikkatli olmalıdır. Trafik kurallarına uyulmalı ve gerektiğinde yavaşlamalıdır. Soğuk havaya karşı uygun giyinmek, hipotermi riskini azaltır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 4 Şubat Çarşamba günü sıcaklıklar 1 ile 10 derece arasında olacak. Hava kapalı ve bulutlu olacak. 5 Şubat Perşembe günü sıcaklıklar 5 ile 13 derece arasında değişecek. Hafif yağmur bekleniyor. 6 Şubat Cuma günü sıcaklıklar 5 ile 14 derece arasında olacak. Yine hafif yağmurlu bir hava öngörülmektedir.

Bu dönemde, yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalıdır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sağlığınızı korumak için bu önlemleri almak yardımcı olacaktır.

Tekirdağ'da 3 Şubat 2026 Salı günü soğuk ve sisli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise hava biraz daha ılımanlaşacak. Hafif yağmurlu günler yaşanacak. Bu koşullara uygun önlemler alarak sağlıklı ve güvenli bir şekilde günlerinizi geçirebilirsiniz.