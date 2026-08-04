Tekirdağ Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

4 Ağustos 2026 Salı günü, Tekirdağ'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava, 22 ile 31 derece arasında değişecek. Güneşli bir gün olması bekleniyor. Rüzgar, kuzeydoğudan saatte 20 km hızla esecek. Nem oranı ise %57 ile %87 arasında değişir. Gün doğumu saati, 06:06, gün batımı saati 20:22 olarak hesaplanıyor.

Tekirdağ'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri için ideal. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde sıcaklık, 22 ile 29 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık, 23 derece civarında seyredecek. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Ağustos Çarşamba günü, hava sıcaklığının 22 ile 32 derece arasında olması bekleniyor. 6 Ağustos Perşembe günü ise 22 ile 31 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Her iki gün de bol güneş ışığı altında geçmesi planlanıyor.

Bu güzel havadan faydalanmak için dikkatli olmak gerekir. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde, dışarıda vakit geçirirken şapka takmak faydalıdır. Güneş koruyucu kullanmak da önemlidir. Ayrıca, bol su içmeye özen göstermelisiniz. Böylelikle vücudunuzu nemli tutarsınız. Rüzgarın kuzeydoğudan esmesi nedeniyle, akşam serinliğine karşı hafif bir ceket bulundurmak önemlidir.

Tekirdağ'da 4 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu, açık hava etkinlikleri için elverişli. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam edeceği tahmin ediliyor. Bu fırsatı değerlendirerek dışarıda vakit geçirmek harika bir zaman. Doğanın tadını çıkarmak için uygun şartlar mevcut.