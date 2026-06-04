Tekirdağ Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Haziran 2026 Perşembe, Tekirdağ'da hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 30 - 32 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 16 - 18 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esnecek. Kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı %60 - %65 olacak.

Bu sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri için idealdir. Piknik yapmayı, açık hava yürüyüşlerine çıkmayı veya denize girmeyi planlayanlar için mükemmel bir fırsat sunmaktadır. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarından korunmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu aynı şekilde devam edecek. 5 Haziran Cuma günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 30 - 32 derece arasında kalacak. 6 Haziran Cumartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 29 - 31 derece civarında olacak. 7 Haziran Pazar günü de hava sıcaklığı 28 - 30 derece arasında bekleniyor.

Bu sıcak günlerde, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır. Yüksek koruma faktörlü güneş kremi sürmek önemlidir. Bol su içerek vücudun susuz kalmasını önlemek gerekir. Hafif, açık renkli giysiler tercih ederek serin kalmak önemlidir. Açık hava etkinlikleri sırasında 11:00 - 16:00 saatleri arasında gölgede kalmak gerekir.

Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde hava durumu açık hava etkinlikleri için elverişli olacak. Yüksek sıcaklıklar ve güneş ışınlarından korunmak için gerekli önlemleri almak önemlidir.