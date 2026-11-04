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Tekirdağ Hava Durumu! 04 Kasım Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 04 Kasım 2026 hava durumu serin ve bulutlu bir görünüm sunuyor. Gün içinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu nedenle dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir gün. Ancak gün ilerledikçe hafif yağışlar bekleniyor. Açık hava aktiviteleri planlayanların şemsiye ya da yağmurluk bulundurmaları faydalı olacaktır. Önümüzdeki günler için hava durumu takip edilmelidir.

Tekirdağ Hava Durumu! 04 Kasım Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Tekirdağ'da 04 Kasım 2026 hava durumu dikkat çekici. Şehirde hafif bir serinlik ve bulutlu bir görünüm var. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu sıcaklık, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun. Özellikle sabah saatlerinde hafif rüzgar hissediliyor. Şehirde dolaşanlar taze bir havada bulunacaklar. Ancak gün ilerledikçe hafif yağışlar bekleniyor. Dışarıda olanların şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları faydalı olabilir.

Bugünkü hava durumu, planlarını şekillendirmek isteyenler için önemli. Dışarıda vakit geçirecekler için bu koşullar aktiviteleri etkileyebilir. Spor yapanlar veya yürüyüşe çıkanlar ani yağışları göz önünde bulundurmalı. Tekirdağ’ın keyifli havası, açık havada geçirilen zamanı verimli hale getirebilir.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu merakla bekleniyor. Sıcaklıkların 18 ile 21 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Hafta sonuna doğru serin bir havanın etki etmesi mümkün. Beklenen yağışlı havanın etkileri dikkatli olunması gereken bir konu. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmesi önemli.

Tekirdağ'da belirli önlemler almak faydalı olabilir. Uzun süre dışarıda kalmayı düşünüyorsanız, katmanlı giyinmek akıllıca. Yağışların etkili olabileceği zamanlarda planlarınızı esnek tutmak önemlidir. Böylece dışarıda geçireceğiniz zaman daha keyifli hale gelir.

Yılın bu döneminde sıcaklık farklılıkları yaşanabilir. Tekirdağ’da hava durumu ve önümüzdeki günlerdeki koşulları takip etmek önemlidir. Bu, konforlu bir yaşam alanı sağlarken sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Sıcak içeceklerin tadını çıkarın. Kendinize iyi bakmayı unutmayın.

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hava durumu Tekirdağ
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