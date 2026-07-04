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Tekirdağ Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 4 Temmuz 2026 tarihinde hava, değişkenlik gösterirken sıcaklıklar 20 ile 24 derece arasında seyredecek. Öğleden sonra hafif yağış bekleniyor, rüzgar kuzeydoğudan saatte 8-10 kilometre hızla esecek. 5 Temmuz'da hava daha stabil olacak ve sıcaklık 19-21 derece aralığında kalacak. 6 Temmuz'da güneşli hava koşulları öngörülüyor, rüzgar güneydoğudan esecek. 7 Temmuz'da sıcaklıklar 16-18 derece arasında değişecek.

Tekirdağ Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 4 Temmuz 2026 Cumartesi, Tekirdağ'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca hava sıcaklığının 20 ile 22 derece arasında olması bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 22 ile 24 dereceye yükseliyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklıkların 18 ile 20 dereceye düşmesi öngörülüyor. Hava genellikle az bulutlu. Ancak öğleden sonra yerel olarak hafif yağışlar görülebilir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte 8 ile 10 kilometre olacak.

Pazar günü, 5 Temmuz 2026, hava durumu daha stabil hale gelecek. Sıcaklıkların 19 ile 21 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Hava koşullarının genellikle güneşli olması tahmin ediliyor. Rüzgar yine kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte 6 ile 8 kilometre olacak.

Pazartesi günü, 6 Temmuz 2026, hava sıcaklıkları 18 ile 20 derece arasında olacak. Hava koşullarının açık ve güneşli olması öngörülüyor. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 5 ile 7 kilometre olacağı düşünülüyor.

Salı günü, 7 Temmuz 2026, hava sıcaklıkları 16 ile 18 derece arasında kalacak. Hava koşullarının güneşli olması bekleniyor. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 3 ile 5 kilometre arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Ancak 4 Temmuz Cumartesi öğleden sonra yerel olarak hafif yağışlar olabilir. Dışarı çıkarken özellikle bu tarihte yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Diğer günlerde hava koşulları daha stabil. Bu ise açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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