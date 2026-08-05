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Tekirdağ Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da hava durumu, 5 Ağustos 2026 tarihinde sıcak ve güneşli bir günle devam ediyor. Gün boyunca sıcaklık 32°C civarına ulaşacak. Yüksek nem oranı, %65 ile %90 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 14 km/s ile 24 km/s arasında bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunmaları, bol su içmeleri ve hafif giysiler tercih etmeleri önemli. Sıcak ve nemli hava koşullarına hazırlıklı olmak, sağlığı korumak açısından gereklidir.

Tekirdağ Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü, Tekirdağ'da hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün olacak. Gün içinde hava sıcaklığının 32°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 22°C civarına düşecek. Nem oranı gün boyunca %65 ile %90 arasında değişecek. Rüzgarın hızı 14 km/s ile 24 km/s arasında olacak. Bu sıcak ve nemli hava koşulları dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığının 31°C civarında olması bekleniyor. 7 Ağustos Cuma günü ise 30°C civarında sıcaklık öngörülüyor. Gece sıcaklıkları 22°C ile 23°C arasında değişecek. Nem oranı ve rüzgar hızları da benzer seviyelerde kalacak. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde sıcak ve nemli hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında dikkat edilmesi gereken hususlar var. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları gerekiyor. Bol su içmek de önemli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme ile vücut ısısının artabileceğini unutmamak gerekir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak da faydalı olacaktır. Gerekirse serin ortamlarda dinlenmek gerekebilir. Sıcak hava koşullarına karşı alınacak bu önlemler konforu artıracaktır. Ayrıca sağlığı koruma açısından da önemlidir.

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hava durumu Tekirdağ
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