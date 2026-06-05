Tekirdağ Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da, 5 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu oldukça keyifli. Hava genellikle güneşli. Sıcaklık 25 - 26 derece civarında. Rüzgar hızı 2 - 3 km/saat arasında. Yağış beklenmiyor. Sonuç olarak, Tekirdağ'daki hava durumu güzel.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Haziran Cumartesi günü hava yine güneşli olacak. Sıcaklık 24 - 25 derece civarında. Rüzgar hızı yine 2 - 3 km/saat arasında. Yağış beklenmiyor. 7 Haziran Pazar günü de hava güneşli kalacak. Sıcaklık 25 - 26 derece civarında olacak. Rüzgar hızı değişmeyecek. 8 Haziran Pazartesi günü de hava güneşli. Sıcaklık 25 - 26 derece arasında olacak. Rüzgar yine aynı hızda esecek. Tekirdağ'da hava durumu genel olarak sıcak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Sahil yürüyüşleri veya piknikler planlayabilirsiniz. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içmeyi unutmamalısınız. Rüzgar hafif olacağı için, hafif kıyafetler giymek iyi bir seçenek. Bu şekilde, Tekirdağ'daki hava durumunun tadını çıkarabilirsiniz.