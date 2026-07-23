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Sinpaş YTS’nin hemen teslim araç kampanyası yoğun ilgi görüyor

Tasarrufa dayalı faizsiz finansman sektöründe yenilikçi çözümler sunan Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı (Sinpaş YTS), araç sahibi olmak isteyenlere yönelik sunduğu Hemen Teslim Araç Kampanyası ile bankasız, faizsiz ve sabit taksitli finansman modelini müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanından başvuru alan kampanya, araç sahibi olma sürecini hızlandıran yapısıyla yoğun ilgi görüyor.

Sinpaş YTS’nin hemen teslim araç kampanyası yoğun ilgi görüyor

Hemen Teslim Araç Kampanyası kapsamında müşteriler, kendilerine özel hazırlanan ödeme planlarından yararlanarak aylarca teslimat beklemeden araçlarını kullanmaya başlayabiliyor. Farklı marka ve model seçenekleriyle sunulan kampanya, araç sahibi olmak isteyenlere hızlı, planlı ve erişilebilir bir finansman alternatifi sunuyor.

İstanbul’da düzenlenen teslimat organizasyonlarında Türkiye’nin farklı illerinden gelen müşteriler yeni araçlarına kavuşmanın heyecanını yaşarken, Sinpaş YTS de geliştirdiği yenilikçi uygulamalarla müşteri deneyimini güçlendirmeyi sürdürüyor.

Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı Genel Müdürü Merve Onarlı, kampanyaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Tasarruf finansmanında teslimat süresini beklemek istemeyen müşterilerimiz için geliştirdiğimiz Hemen Teslim Araç Kampanyası, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve erişilebilir çözümler sunarken, bankasız, faizsiz ve sabit taksitli finansman modelimizle araç sahibi olma sürecini daha kolay hale getirmeyi amaçlıyoruz."

Onarlı, farklı bütçelere uygun ödeme planlarıyla daha fazla kişiyi araç sahibi olmayı desteklemeyi hedeflediklerini belirterek, müşteri ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.
Teknolojik altyapısı, dijital hizmetleri ve Türkiye genelindeki yaygın şube ağıyla faaliyetlerini sürdüren Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı, tasarrufa dayalı faizsiz finansman alanında geliştirdiği yenilikçi çözümlerle müşterilerine güven odaklı hizmet sunmaya ve farklı ihtiyaçlara uygun finansman seçenekleri geliştirmeye devam ediyor.

#işbirliği

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Anahtar Kelimeler:
araba
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