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75 milyon lira değerinde 37 araç! Pert olanları piyasaya sürmüşler

Konya'da polis ekiplerince düzenlenen "Oto Kapan" adı verilen operasyonda 12 ilde deprem, trafik kazası ve araç yangını sonucu ağır hasar alarak tamiri mümkün olmayan araçlara ait şasi ve motor bilgilerini "change" yapan 32 kişi gözaltına alındı, 75 milyon lira değerinde 37 araca el konuldu.

75 milyon lira değerinde 37 araç! Pert olanları piyasaya sürmüşler

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince "Oto Kapan" adı verilen operasyon için düğmeye basıldı. Deprem, trafik kazası ve araç yangını sonucu ağır hasar alarak tamiri mümkün olmayan araçlara ait şasi ve motor bilgilerinin; çalıntı, aranan, yakalamalı, hacizli ve gümrük kaçağı araçlara "change" işlemi yapıldığı, bu şekilde oluşturulan araçların satılarak haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

75 milyon lira değerinde 37 araç! Pert olanları piyasaya sürmüşler 1

37 ARACA EL KONULDU

Asayiş Daire Başkanlığı ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliklerince müşterek yürütülen planlı ve projeli operasyon neticesinde Konya'da 21 araç ile İstanbul, Diyarbakır, Kayseri, Antalya, Ankara, Sakarya, Amasya, Malatya, Hatay, Şırnak, Samsun il dışında bulunan 16 araç olmak üzere toplam 37 araca el konuldu.

75 milyon lira değerinde 37 araç! Pert olanları piyasaya sürmüşler 2

75 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Yapılan kriminal incelemelerde araçların "change" olduğu, 17 aracın gümrük kaçağı, 15 aracın yakalamalı hacizli, 4 aracın çalıntı, 1 aracın aranan araç olduğu tespit edildi. Ele geçirilen change araçların toplam piyasa değerinin yaklaşık 75 milyon lira olduğu değerlendirildi.

Soruşturmada yapılan mali incelemelerde, şüpheliler arasında yaklaşık 25 milyon lira tutarında suçtan kaynaklandığı değerlendirilen para transferleri tespit edilirken, incelemelerin devam ettiği öğrenildi. Yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 50 ekip ve 150 personelin katılımıyla toplam 32 şüpheli şahıs yakalandı.

75 milyon lira değerinde 37 araç! Pert olanları piyasaya sürmüşler 3

Şüphelilere ait 15 ikamet ve 7 iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; çok sayıda araç satış sözleşmesi, vekaletname, tescil kaydı bulunmayan plaka ve araç ruhsatı, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

75 milyon lira değerinde 37 araç! Pert olanları piyasaya sürmüşler 4

Şüpheli şahıslar hakkında "Oto Hırsızlığı, Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçlarından adli işlemler devam ediyor.

75 milyon lira değerinde 37 araç! Pert olanları piyasaya sürmüşler 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya Otomobil
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