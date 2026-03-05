Tekirdağ Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Mart 2026 Perşembe. Tekirdağ'da hava durumu bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 10 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 13 kilometre hızla esecek. Nem oranı %67 ile %75 arasında değişecek. Dışarı çıkarken şemsiye almanız önerilir. Kalın kıyafetler giymeniz de faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu değişecek. 6 Mart Cuma günü sıcaklık 14 derece olacak. Sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. 7 Mart Cumartesi günü daha soğuk bir hava hakim olacak. Sıcaklık 9 derece civarında seyredecek. Yağışlı bir gün olması tahmin ediliyor. 8 Mart Pazar günü sıcaklık 10 derece civarında olacak. Artan bulutlarla birlikte yağışlı bir gün olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yanınıza şemsiye almak da gereklidir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmeli. Hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek faydalıdır. Planlarınızı buna göre yapmak önemlidir.