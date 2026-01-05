Tekirdağ Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

5 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde Tekirdağ'da hava durumu genellikle bulutlu olacak. Hafif yağmur yağması da bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 15 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 dereceye düşecek. Rüzgar güney yönünden esecek. Hızı saatte 18 kilometre olacak. Nem oranı ise %76 civarında olacak. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız önerilir. Kalın kıyafetler giymeniz de faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek. Tekirdağ'da hafif yağmurlu ve bulutlu hava koşulları devam edecek. Salı günü hava sıcaklığı 16 derece civarında olacak. Çarşamba gününde de 16 derece olması bekleniyor. Perşembe günü sıcaklık 14 dereceye düşecek. Yağmurlu bir gün olması tahmin ediliyor. Bu dönemde uygun giyinmek önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanızda fayda var.

