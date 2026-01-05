HABER

Tekirdağ Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 5 Ocak 2026'da hava durumu genel olarak bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 15 derece, akşam saatlerinde ise 14 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güney yönünden saatte 18 kilometre hızla esecek ve nem oranı %76 civarında seyredecek. Dışarı çıkarken şemsiye almanız ve kalın kıyafet giymeniz öneriliyor. Önümüzdeki günler için benzer hava koşulları devam edecek.

Devrim Karadağ

5 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde Tekirdağ'da hava durumu genellikle bulutlu olacak. Hafif yağmur yağması da bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 15 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 dereceye düşecek. Rüzgar güney yönünden esecek. Hızı saatte 18 kilometre olacak. Nem oranı ise %76 civarında olacak. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız önerilir. Kalın kıyafetler giymeniz de faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek. Tekirdağ'da hafif yağmurlu ve bulutlu hava koşulları devam edecek. Salı günü hava sıcaklığı 16 derece civarında olacak. Çarşamba gününde de 16 derece olması bekleniyor. Perşembe günü sıcaklık 14 dereceye düşecek. Yağmurlu bir gün olması tahmin ediliyor. Bu dönemde uygun giyinmek önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanızda fayda var.

Tekirdağ'da 5 Ocak Pazartesi 2026 için hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Dışarı çıkarken hava durumunu dikkate almalısınız. Uygun önlemler almanız kritik öneme sahip.

hava durumu Tekirdağ
