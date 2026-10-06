Tekirdağ Hava Durumu! 06 Ekim Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugünkü Tekirdağ hava durumu, yazın sıcak günlerinden sonra sonbaharın serin havasına geçiş dönemini gösteriyor. 6 Ekim 2026 tarihinde Tekirdağ'da hava, genel olarak parçalı bulutlu. Sıcaklık ise 20 derece civarında. Bu ılımlı hava, açık havada vakit geçirmek için ideal bir ortam sağlıyor. Şehrin kıyı kesimlerinde, deniz esintisi nedeniyle hafif bir serinlik hissediliyor. Rüzgarın hızı yer yer değişiyor. 10-15 kilometreye kadar çıkabiliyor. Rüzgarı sevenler için hoş bir sürpriz olabilir. Bugün dışarı çıkmak için güzel bir gün.

Tekirdağ hava durumu sadece bugüne özgü değil. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları benzer seviyelerde kalacak. 7 Ekim 2026 tarihinde sıcaklık 19 ile 21 derece arasında değişmesi bekleniyor. Rüzgar, hafifçe devam edecek. Gün boyu serinletebilir. İlerleyen günlerde, özellikle akşam saatlerinde havanın biraz daha serinlemesi bekleniyor. Bu nedenle dışarıda uzun süre geçireceklerin kat kat giyinmeleri faydalı olabilir.

Havaların ısınan ve soğuyan dönemlerinde ani hava değişimleri yaşanabilir. Önümüzdeki günler için hava durumu hakkında dikkatli olmakta fayda var. Özellikle sabah saatlerinde dışarı çıkacaklar, kıyafetlerini buna göre düzenlemeli. Böylece konforlu bir gün geçirebilirler. Dış mekan aktiviteleri planlayanlar, hava durumunu sürekli kontrol etmelidir. Aniden değişebilecek şartlara karşı hazırlıklı olmalılar. Bu sayede hem sağlığınızı koruyabilirsiniz hem de dışarıda geçireceğiniz vakit daha keyifli hale gelir. Tekirdağ'daki bu güzel sonbahar havasının tadını çıkarmak için planınızı yaparken bu detayları göz önünde bulundurun.