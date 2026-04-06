Tekirdağ Hava Durumu! 06 Nisan Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Nisan 2026 Pazartesi. Tekirdağ'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz sıcaklık 20 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklığın 6 dereceye düşmesi bekleniyor. Hava genellikle güneşli. Hava kalitesi "iyi" seviyede.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Salı günü sıcaklık 21 derece olacak. Çarşamba günü sıcaklığın 16 dereceye düşmesi öngörülüyor. Perşembe günü sıcaklığın 12 derece civarında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun. Dışarı çıkarken hafif bir mont veya şemsiye almak faydalı olabilir. Rüzgarın hızına göre eşyalarınızı sabitlemek önemlidir. Nem oranı yüksekse hafif kıyafetler tercih edin. Hava koşullarına uygun planlar yaparak keyifli bir hafta geçirebilirsiniz.