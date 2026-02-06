Tekirdağ Hava Durumu! 06 Şubat Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Şubat 2026 Cuma günü Tekirdağ'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün sıcaklıkları 9 ile 12 derece arasında olacak. Hava çok bulutlu. Günün ilerleyen saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Rüzgar güney yönünden saat hızında yaklaşık 11 kilometre esecek. Nem oranı ise %76 ile %93 arasında değişecek.

Dışarı çıkarken şemsiye almalısınız. Rüzgarlık giymeniz faydalı olur. Nem oranı yüksek. Özellikle hassas ciltler için nemlendirici kullanmanız önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da değişken olacak. Cumartesi, hava kısmen güneşli. Sıcaklıklar 7 ile 15 derece arasında değişecek. Pazar günü hafif yağmurlu hava bekleniyor. Sıcaklıklar 5 ile 11 derece arasında olacak. Pazartesi ise hava bulutlu. Sıcaklıklar 4 ile 10 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde, özellikle Pazar ve Pazartesi günleri dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Yağış ihtimaline karşı tedbirli olmak önemlidir. Hafta genelinde düşük sıcaklıklar var. Sabah ve akşam saatlerinde kalın kıyafetler tercih edilmelidir.

Tekirdağ'da 6 Şubat Cuma günü hava durumu değişken olacak. Uygun kıyafet ve yağışa karşı hazırlıklı olmanız gününüzü konforlu hale getirecektir.