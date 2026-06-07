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Tekirdağ Hava Durumu! 07 Haziran Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 7 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu oldukça güzel. Gün boyunca güneşli geçen hava, 25 ile 30 derece arasında seyrediyor. Rüzgar hızı 2 kilometre saatte eserken, yağış beklenmiyor. Bu durum, dışarıda zaman geçirmeyi planlayanlar için ideal bir fırsat sunuyor. Önümüzdeki günlerde de hava durumu güneşli ve sıcak olmaya devam edecek. Güneşten korunmak için güneş kremi kullanmak önem taşıyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 07 Haziran Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

7 Haziran 2026 Pazar günü, Tekirdağ'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava güneşli. Sıcaklık 25 ile 30 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 2 kilometre saatte olacak. Yağış beklenmiyor. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün demek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da benzer şekilde devam edecek. 8 Haziran Pazartesi hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 25 ile 28 derece arasında değişecek. 9 Haziran Salı günü hava yeniden güneşli. Sıcaklık 26 ile 28 derece arasında olacak. 10 Haziran Çarşamba günü de hava güneşli kalacak. Sıcaklık 24 ile 29 derece arasında seyredecek. Bu durum, önümüzdeki günlerin genel olarak sıcak ve güneşli geçeceğine işaret ediyor.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için güneş kremi kullanmalısınız. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiği zamanları dikkate almalısınız. Bol su içerek vücudunuzu susuz kalmaktan koruyabilirsiniz. Hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih etmek de önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken şapka ya da güneş gözlüğü kullanmalısınız. Bu önlemlerle Tekirdağ'daki güzel havanın tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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