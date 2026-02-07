Tekirdağ Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Şubat 2026 Cumartesi, Tekirdağ'da hava durumu sakin ve ılımandır. Hava sıcaklığı 15 derece civarına yükselecek. En düşük sıcaklık ise 6 derece civarında olacak. Hava genellikle açıktır. Sisin kalkmasıyla güneşli bir gün geçireceğiz. Rüzgarın hızı 10 - 15 km/saat arasında değişecek. Nem oranı %80 civarında seyreder.

Tekirdağ'daki hava durumu, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygundur. Gündüz, sıcaklıklar 15 - 6 derece arasında değişecek. Hava genellikle açık kalacaktır. Rüzgar hızı 10 - 15 km/saat olacaktır. Nem oranı ise %80 civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 8 Şubat Pazar günü, sıcaklıklar 11 - 6 derece arasında olacak. Hafif yağmur bekleniyor. 9 Şubat Pazartesi, sıcaklıklar 9 - 4 derece arasında kalacak. Alçak bulutların hakim olması bekleniyor. 10 Şubat Salı ise, hava sıcaklıkları 7 - 3 derece arasında olacak. Rüzgarlı bir gün geçireceğiz.

Bu değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen kıyafetler giymek gerekecek. Uygun ayakkabılar da tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde ise rüzgar geçirmeyen montlar kullanmak önem taşır. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı kat kat giyinmek akıllıca olacaktır.

Sonuç olarak, Tekirdağ'da bugünkü hava durumu açık ve ılımandır. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler beklenmektedir. Planlarınızı yaparken bu durumu gözetmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak her zaman faydalıdır.