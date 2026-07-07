Tekirdağ Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Temmuz 2026 Salı günü, Tekirdağ'da hava durumu keyifli. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 26 dereceye düşecek. Gece sıcaklıkları 22 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 18 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %48, akşam %53 civarında olacak. Yağış ihtimali %0 olarak öngörülüyor.

Açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Denize girebilir veya doğa yürüyüşleri planlayabilirsiniz. Öğle saatlerinde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumalısınız. Rüzgar nedeniyle akşam saatlerinde serinlik hissedebilirsiniz. Yanınıza ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 8 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 20 ile 23 derece arasında olacak. 9 Temmuz Perşembe günü ise 15 ile 24 derece arasında değişmesi bekleniyor. 10 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 16 ile 28 derece arasında tahmin ediliyor. Bu serin ve güneşli günlerde açık hava etkinliklerine devam edebilirsiniz. Ancak akşam saatlerinde hafif bir üst giysi bulundurmanızda fayda var.

Genel olarak, Tekirdağ'da hava durumu keyifli olacak. Gün boyunca güneşli ve serin bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde hafif serinlik hissedebilirsiniz. Açık hava etkinliklerine devam edebilirsiniz. Akşamları hafif bir üst giysi bulundurmanızda fayda var.